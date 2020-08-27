МоваЯзык

Топтеми:

ЗМІ назвали суму, яку "Манчестер Сіті" витратить на Мессі

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
2,9 т.
Ліонель Мессі

Ліонель Мессі може стати партнером українця Олександра Зінченка.

Зірка каталонської "Барселони" Ліонель Мессі, який заявив про намір залишити клуб, планує перейти в англійський "Манчестер Сіті", що обійдеться "городянам" у 560 мільйонів євро.

Як стверджує The Telegraph, Мессі зробив вибір на користь "Сіті" через наставника команди Пепу Гвардіолу, з яким він чотири сезони працював у "Барсі", і свого найкращого друга Серхіо Агуеро. За даними джерела, аргентинський футболіст підпише трирічний контракт із "Сіті", а потім перебереться до американського "Нью-Йорк Сіті".

Якщо це підписання здійсниться, то воно стане найграндіознішим в історії футболу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ліонель Мессі повідомив керівництво "Барселони" про бажання розірвати контракт. Він пояснив своє рішення особистими мотивами. При цьому ЗМІ назвали умову, за якої футболіст залишиться в столиці Каталонії.

Дізнайся першим результати "коронавірусного" сезону УПЛ у нас в Telegram!

ТрансфериФК БарселонаФК Манчестер СітіЛіонель Мессі
Поділитися в Facebook
  2. Спорт
  3. Футбол