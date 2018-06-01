ЗМІ назвали справжню причину відставку Зідана з "Реала"

Головною причиною сенсаційного відставки Зінедіна Зідана з мадридського "Реала" стали його відносини з президентом клубу Флорентіно Пересом. Французькому фахівцеві не подобався той факт, що бос "вершкових" втручається в трансферну політику.

Зокрема, за даними AS, Перес особисто вів переговори з трансферів трьох футболістів. Йдеться про воротаря "Атлетіка" Кепе, форварда "Баварії" Роберта Левандовскі і зірку "Парі Сен-Жермен" Неймара.

Зідан в свою чергу не збирався відмовлятися від послуг свого основного голкіпера Кейлор Наваса, а також продовжував довіряти французькому форварду Каріму Бензема. Також Зізу зізнавався, що не просив президента придбати Неймара.

Як повідомляв Обозреватель, Зінедін Зідан після відходу з "Реала" отримав багатомільйонну пропозицію. Крім того, французького тренера покликали в Україні.