ЗМІ назвали помічників Луческу в "Динамо"

Стали відомі імена помічників Мірчі Луческу, який вирішив не відмовлятися від роботи в київському "Динамо", незважаючи на невдоволення уболівальників команди.

Як повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside, до тренерського штабу румунського фахівця увійдуть два легендарних гравця столичного клубу Олег Гусєв та Огнен Вукоєвич, і Еміль Карас, який кілька разів протягом кар'єри був помічником відомого наставника Дана Петреску.

Стали відомі імена помічників Луческу в "Динамо" Telegram-канал Динамо Київ Inside

За інформацією видання Sport.ro, у команду Луческу також увійде Дієго Лонго, який протягом 15 років працював з сином Мірчі – Разваном. Разом вони працювали в Румунії, Греції та Саудівській Аравії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" опублікувало листування Ігоря Суркіса і Луческу, в якій президент столичного клубу переконав румунського фахівця не залишати пост тренера.