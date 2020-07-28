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ЗМІ назвали помічників Луческу в "Динамо"

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
6,1 т.
ЗМІ назвали імена фахівців, який увійдуть до тренерського штабу Луческу

ЗМІ назвали імена фахівців, який увійдуть до тренерського штабу Луческу.

Стали відомі імена помічників Мірчі Луческу, який вирішив не відмовлятися від роботи в київському "Динамо", незважаючи на невдоволення уболівальників команди.

Як повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside, до тренерського штабу румунського фахівця увійдуть два легендарних гравця столичного клубу Олег Гусєв та Огнен Вукоєвич, і Еміль Карас, який кілька разів протягом кар'єри був помічником відомого наставника Дана Петреску.

Стали відомі імена помічників Луческу в "Динамо"

Стали відомі імена помічників Луческу в "Динамо" Telegram-канал Динамо Київ Inside

За інформацією видання Sport.ro, у команду Луческу також увійде Дієго Лонго, який протягом 15 років працював з сином Мірчі – Разваном. Разом вони працювали в Румунії, Греції та Саудівській Аравії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" опублікувало листування Ігоря Суркіса і Луческу, в якій президент столичного клубу переконав румунського фахівця не залишати пост тренера.

ФК Динамо КиївОгнєн ВукоєвичОлег ГусєвМірча Луческу
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