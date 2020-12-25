ЗМІ назвали нового претендента на Ярмоленка

Олександр Чеканов Футбол 18:50, 25.12.2020

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко може продовжити кар'єру в англійському "Евертоні".

За даними порталу TransferMarketWeb, "іриски" відновили інтерес до 31-річного футболіста, за яким активно стежили в минулому. Команда Карло Анчелотті, яка займає на сьогодні четверте місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, бачить в українцеві можливість розширити варіативність в атаці.

Відзначимо, що в Ярмоленка є діючий до літа 2022 роки контракт з "Вест Хемом". Однак "молотобійці" мають намір позбутися футболіста і купити нового нападника. У нинішньому сезоні Андрій провів за лондонську команду 10 матчів, в яких відзначився двічі. При цьому наш співвітчизник перехворів на коронавірус, через що випав з гри на 3,5 тижні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник збірної України Олександр Зінченко може перейти з англійського "Манчестер Сіті" в один з італійських клубів.

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