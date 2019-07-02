ЗМІ назвали новий клуб Коноплянки

Лідер збірної України Євген Коноплянка, найімовірніше, продовжить кар'єру у чемпіонаті Туреччини, де виступатиме за стамбульський "Фенербахче".

За даними видання Fanatik, 29-річний півзахисник "Шальке" вже погодив умови особистого контракту з "канарками". Коноплянка залишить німецький клуб, бо не вписується у плани нового тренера команди і має одну з найвищих зарплат.

Очікується, що вже найближчим часом про трансфер буде оголошено офіційно.

Євген Коноплянка

Коноплянка поставить підпис під трирічною угодою, за якою отримуватиме 3,5 мільйона євро за сезон.

Нагадаємо, у минулому сезоні Коноплянка зіграв 21 матч у складі "Шальке", забив один гол і зробив одну гольову передачу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної України Євген Шахов перейшов із грецького ПАОКа в італійський "Лечче".

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