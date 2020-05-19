ЗМІ назвали найімовірніший формат "коронавiрусної" Ліги чемпіонів

13 березня Ліга чемпіонів та Ліга Європи були припинені УЄФА у зв'язку з пандемією коронавірусу

Іспанське видання AS.com розкрило найвірогідніший експрес-формат завершення розіграшів Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Тренування "Реала"

Подібна ідея користується найбільшим схваленням робочої групи, сформованої УЄФА, Асоціацією європейських клубів (ECA) і європейськими лігами,

Чвертьфінал ЛЧ, після того, як визначаться всі його учасники, пройде в форматі одного матчу, після чого буде зіграний "Фінал чотирьох" у Стамбулі.

Остаточне рішення щодо формату "коронавірусного" сезону єврокубків буде ухвалено на засіданні виконавчого комітету УЄФА, яке відбудеться 17 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ опублікували можливий календар завершення сезону в Прем'єр-лізі України.

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