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19 травня • оновлено в 20:40
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ЗМІ назвали найімовірніший формат "коронавiрусної" Ліги чемпіонів

  • 13 березня Ліга чемпіонів та Ліга Європи були припинені УЄФА у зв'язку з пандемією коронавірусу

  • Керівництво УЄФА озвучило новий план із догравання Ліги чемпіонів і Ліги Європи протягом трьох тижнів у серпні

  • Лігу Європи планується відновити 6 серпня, а Лігу чемпіонів – 8-го

  • Європейський футбольний союз розглядає можливість скасування кваліфікаційних матчів до ЛЧ і ЛЄ нового сезону

  • Старт першого туру групового турніру Ліги чемпіонів сезону 2020/21 запланований на вівторок, 20 жовтня

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Іспанське видання AS.com розкрило найвірогідніший експрес-формат завершення розіграшів Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Тренування "Реала"

Тренування "Реала"

Подібна ідея користується найбільшим схваленням робочої групи, сформованої УЄФА, Асоціацією європейських клубів (ECA) і європейськими лігами,

Чвертьфінал ЛЧ, після того, як визначаться всі його учасники, пройде в форматі одного матчу, після чого буде зіграний "Фінал чотирьох" у Стамбулі.

Остаточне рішення щодо формату "коронавірусного" сезону єврокубків буде ухвалено на засіданні виконавчого комітету УЄФА, яке відбудеться 17 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ опублікували можливий календар завершення сезону в Прем'єр-лізі України.

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Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Ліга чемпіонів Ліга Європи
Тег
УЄФА
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