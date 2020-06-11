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11 червня • оновлено в 15:57
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ЗМІ назвали місто, в якому пройдуть вирішальні матчі Ліги Європи

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Стадіон франкфуртського "Айнтрахта" є очікуваним місцем проведення вирішальних матчів Ліги Європи сезону 2019/20, які можуть пройти в форматі міні-турніру.

Як повідомляє видання ESPN, спочатку фінальний поєдинок ЛЕ повинен був відбутися в Гданську, однак УЄФА планує перенести матчі в інше місто через наслідки коронавірусу. Франкфурт-на-Майні вважається хорошим варіантом, оскільки може надати всім учасникам місця для тренувань, проживання, являючись, в той же час, одним з найбільших транспортних вузлів світу.

Півзахисник "Шахтаря" Алан Патрік в матчі Ліги Європи

Півзахисник "Шахтаря" Алан Патрік в матчі Ліги Європи

На стадії 1/8 фіналу турніру в шести з восьми пар були зіграні перші зустрічі. Винятком стали "Інтер" – "Хетафе" і "Севілья" – "Рома".

Нагадаємо, що єдиним представником України в Лізі Європи є донецький "Шахтар", який в першому матчі проти німецького "Вольсфбургу" здобув виїзну перемогу з рахунком 2:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ також назвали місто, в якому з найбільшою ймовірністю пройдуть вирішальні поєдинки Ліги чемпіонів.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Ліга Європи
Теги
УЄФА ФК Вольфсбург ФК Шахтар
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