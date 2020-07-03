ЗМІ назвали ім'я наступного тренера "Барселони"

Легенда "Барселони" Хаві, який зараз очолює катарський "Аль-Садд", погодився стати тренером команди з наступного сезону.

Як повідомляє журналіст видання Mundo Deportivo Франсеск Агілар у себе в Twitter, нинішній наставник каталонців Кіке Сетьєн або допрацює до кінця нинішнього сезону, або буде звільнений, а його місце тимчасово займе тренер "Барселони Б" Гарсія Пімьєнта.

Нагадаємо, що лідери команди Ліонель Мессі і Луїс Суарес перебувають не в найкращих стосунках із Сетьєном і його штабом. Під час одного з нещодавніх поєдинків аргентинець проігнорував його помічника, а уругваєць розкритикував головного тренера в післяматчевому інтерв'ю.

"Барселона" втратила очки в двох останніх іграх іспанської Ла Ліги і на чотири пункти відстала від мадридського "Реала", який лідирує в чемпіонаті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Барселона" та "Ювентус" здійснили гучний обмін гравцями на 147 мільйонів євро. В Італію переїхав бразильський півзахисник Артур, а в Іспанію вирушив Міралем П'янич.