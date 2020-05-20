ЗМІ назвали долю Шевченка у збірній України

Гглавний тренер збірної України Андрій Шевченко і його тренерський штаб отримають від Української асоціації футболу пропозицію продовжити контракти на 2,5 року, до чемпіонату світу-2022 в Катарі, повідомляє Sport Arena.

Андрій Шевченко

Нинішня угода Андрія Шевченка закінчується в липні 2020 року, вона була підписана до запланованого завершення Євро-2020. Однак у зв'язку з пандемією коронавiрусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік.

Українська асоціація футболу хоче зберегти ще на один відбірковий цикл тренерський штаб, який вивів збірну України на Євро-2020 з першого місця.

Раніше Шевченко заявив, що робота в національній команді залишається для нього головним пріоритетом, незважаючи на чутки, які пов'язують його з "Міланом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Миколайович назвав момент в кар'єрі, повтор якого він не може дивитися досі.