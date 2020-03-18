ЗМІ назвали дату відновлення УПЛ

Базовою датою для відновлення української Прем'єр-ліги (УПЛ), призупиненої в результаті спалаху коронавірусу, є п'ятниця, 15 травня.

Як повідомляє SportArena, якщо ситуація з поширенням захворювання в країні дозволить продовжити розіграш національного чемпіонату з цієї дати, то УПЛ встигне закінчити першість в рекомендовані УЄФА терміни – до 30 червня 2020 року. Саме цей день офіційно є останнім днем сезону 2019/20 за регламентом організації.

Протистояння "Динамо" і "Шахтаря" в УПЛ 112 Україна

Нагадаємо, що раніше в Українській асоціації футболу (УАФ) не називали орієнтовних термінів відновлення сезону і заявили, що будуть чекати подальших вказівок від уряду.

Варто відзначити, що "Динамо", "Карпати", "Колос" та "Ворскла" стали першими командами УПЛ, які тимчасово скасували тренування та пішли на карантин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в УЄФА оголосили нові дати проведення товариських матчів збірної України проти Польщі та Франції, які мали відбутися в кінці березня.

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