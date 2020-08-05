ЗМІ назвали дату офіційного дебюту Луческу в "Динамо"

Михайло Морозов Футбол 12:05, 5.08.2020

Перший офіційний матч на посту головного тренера київського "Динамо" Мірча Луческу проведе в п'ятницю, 21 серпня, в Суперкубку України проти донецького "Шахтаря".

Як повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside, за базовим календарем старт нового сезону УПЛ запланований на 22 серпня, проте чемпіона країни та володаря Кубка це не стосується.

Стало відомо, коли відбудеться офіційний дебют Луческу
Динамо Київ Inside

Поєдинок між двома українськими грандами має пройти в Києві на НСК "Олімпійський". Нагадаємо, що володарем Суперкубка України в 2019 році стало "Динамо", яке здобуло вольову перемогу з рахунком 2:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кияни провели перший тренувальний матч під керівництвом Луческу на базі команди в Конча-Заспі. На поєдинку були присутні Ігор і Григорій Суркіси й Олексій Михайличенко.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Лукашенко пригрозив Росії через перекидання нового загону найманців в Білорусь

Швеція вистояла проти COVID-19 без карантину: у чому секрет країни і чи варто Україні повторити досвід

Причиною вибуху в Бейруті став небезпечний вантаж із корабля росіянина – ЗМІ

У Бейруті прогриміли надпотужні вибухи: здригнулося все місто, є жертви й тисячі поранених. Фото і відео

Поліцейська "під прикриттям" опинилася віч-на-віч із терористом у Києві. Інтерв'ю з учасницею спецоперації