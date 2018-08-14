ЗМІ: капітан "Шахтаря" близький до переходу в новий клуб

Лідер донецького "Шахтаря" бразилець Тайсон найближчим часом може опинитися в італійській "Ромі". Керівники "вовків" вже провели переговори з представниками 30-річного півзахисника.

"Італійський бізнесмен звернувся до мене, щоб дізнатися про умови трансферу Тайсона. Так, ймовірність оформлення переходу дійсно є", - прокоментував чутки менеджер бразильського футболіста Дієго Дорнеллес, пише Террикон.

При цьому повернення Тайсона до Бразилії поки відкладається. Капітана "гірників" хотів би підписати "Інтернасьональ", але "Шахтар" не продасть гравця дешевше, ніж за 11 мільйонів євро, так що цей варіант не є актуальним.

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