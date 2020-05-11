ЗМІ: футболісти збірної Росії попалися на допінгу

Футболісти збірної Росії входять до списку спортсменів, яких звинувачують у вживанні заборонених речовин.
Британське видання Daily Mail з посиланням на представника Міжнародної федерації футболу (ФІФА) повідомило про те, що організації передані списки спортсменів, які підозрюються в порушенні антидопінгових правил.
збірна Росії з футболу
РФС
При цьому відомо, що в списку присутні 32 футболіста, в тому числі ті, які входили до заявки збірної Росії на чемпіонаті світу 2014 року в Бразилії.
Крім того, стало відомого, що колишньому главі Московського антидопінгового центру Григорію Родченкову було наказано приховати результати тестів футболістів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, ФІФА готує екстрену заяву в зв'язку з розслідуванням про вживання заборонених речовин російськими футболістами.
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