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12 травня • оновлено в 00:23
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ЗМІ: футболісти збірної Росії попалися на допінгу

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Футболісти збірної Росії входять до списку спортсменів, яких звинувачують у вживанні заборонених речовин.

Британське видання Daily Mail з посиланням на представника Міжнародної федерації футболу (ФІФА) повідомило про те, що організації передані списки спортсменів, які підозрюються в порушенні антидопінгових правил.

збірна Росії з футболу

збірна Росії з футболу

РФС

При цьому відомо, що в списку присутні 32 футболіста, в тому числі ті, які входили до заявки збірної Росії на чемпіонаті світу 2014 року в Бразилії.

Крім того, стало відомого, що колишньому главі Московського антидопінгового центру Григорію Родченкову було наказано приховати результати тестів футболістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ФІФА готує екстрену заяву в зв'язку з розслідуванням про вживання заборонених речовин російськими футболістами.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теги
WADA збірна Росії з футболу
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