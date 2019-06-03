ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

ЗМІ: Фонсека залишає "Шахтар"

Читати матеріал російською

Головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека найближчим часом очолить італійську "Рому".

За інформацією Affaritaliani.it, "гірники" погодилися відпустити португальського фахівця, і тепер він може очолити "вовків". Більше того, що Фонсека може підписати контракт із римським клубом уже до кінця поточного тижня.

Новини
"Конфлікти щодня": Фонсека висловився про взаємини з Ракицьким

Паулу Фонсека

Паулу Фонсека

ФК Шахтар

Крім того, стало відомо, що португалець під час переговорів із римським клубом заявив, що його контракт із "гірниками" до 2020 року містить опцію розірвання за 5 мільйонів євро. Також у Фонсеки є джентльменська угода з президентом донеччан Рінатом Ахметовим про те, що він зможе залишити "Шахтар", не сплачуючи цю суму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще одним претендентом на Фонсеку ЗМІ називали "Мілан".

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Особа
Паулу Фонсека
Теги
ФК ШахтарФК Рома
Джерело
Джерело:"Динамо" Київ від Шурика
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки