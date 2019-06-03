ЗМІ: Фонсека залишає "Шахтар"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека найближчим часом очолить італійську "Рому".

За інформацією Affaritaliani.it, "гірники" погодилися відпустити португальського фахівця, і тепер він може очолити "вовків". Більше того, що Фонсека може підписати контракт із римським клубом уже до кінця поточного тижня.

Паулу Фонсека ФК Шахтар

Крім того, стало відомо, що португалець під час переговорів із римським клубом заявив, що його контракт із "гірниками" до 2020 року містить опцію розірвання за 5 мільйонів євро. Також у Фонсеки є джентльменська угода з президентом донеччан Рінатом Ахметовим про те, що він зможе залишити "Шахтар", не сплачуючи цю суму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще одним претендентом на Фонсеку ЗМІ називали "Мілан".

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