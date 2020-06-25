ЗМІ дізналися, скільки заробляє Тайсон у "Шахтарі"

Бразильський легіонер "Шахтаря" Тайсон, який не раз заявляв про своє бажання повернутися на батьківщину, заробляє в українському клубі три мільйони євро на рік.

Як повідомляє видання Gaucha ZH, питання з зарплатою футболіста може стати проблемним під час обговорення його переходу в "Інтернасьональ", вихованцем якого є Тайсон. Бразилець може бути змушений піти на істотне зменшення окладу.

Відзначимо, що контракт одного з лідерів "Шахтаря" з командою діє до літа 2021 року. У нинішньому сезоні він взяв участь у 31 матчі за "гірників", забивши 10 голів і віддавши 8 результативних передач. Його трансферна вартість за версією Transfermarkt становить 9,5 мільйонів євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, агент бразильського легіонера "Шахтаря" Тете Пабло Буено жорстко висловився про одноклубника свого клієнта Тайсона.