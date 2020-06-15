ЗМІ дізналися про рішення УЄФА щодо матчу "Шахтаря" з "Вольфсбургом"

Чемпіон України донецький "Шахтар" проведе в Харкові матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи з німецьким "Вольфсбургом".

За даними Sky Sport, у Європейському футбольному союзі (УЄФА) ухвалили рішення щодо завершення сезону у другому за значенням європейського клубного турніру у форматі "Фіналу восьми" на стадіонах Німеччини. При цьому шість пар 1/8 фіналу, які встигли провести перші зустрічі цієї стадії до пандемії коронавірусу, проведуть матчі-відповіді, як і планувалося. Серед них і гра "Шахтаря" з німецьким клубом.

А ось пари "Інтер" – "Хетафе" та "Рома" – "Севілья", чиї матчі були скасовані, розіграють путівки до чвертьфіналу в одній грі на нейтральному полі в Німеччині. "Фінал восьми" приймуть Дюссельдорф, Дуйсбург, Гельзенкірхен і Кельн. Останній прийме і фінал Ліги Європи-2020.

Нагадаємо, "Шахтар" у першій грі 1/8 фіналу Ліги Європи завдав "Вольфсбургу" домашньої поразки – 1:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" підтвердив інформацію про те, що лідер команди Ісмаїлі вибув на пів року через травму.