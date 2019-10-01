ЗМІ дізналися про нову роботу Шевченка: спортивні підсумки 30 вересня

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко може очолити "Мілан", а українка Ярослава Магучіх з рекордом виграла "срібло" ЧС із легкої атлетики.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини понеділка, 30 вересня.

Крім того, екстренер Володимира Кличка Джонатон Бенкс розлютився через Ентоні Джошуа. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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