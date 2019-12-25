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25 грудня • оновлено в 16:45
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ЗМІ: "Динамо" повністю не розплатилося за трансфер легіонера

2.4т
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Київське "Динамо" ще не виплатило всю суму за трансфер Франа Соля, який поповнив склад столичного клубу в січні 2019 року.

За інформацією YouTube-каналу ТаТоТаке, колишній клуб іспанця голландський "Віллем II" все ще не отримав частину грошей за футболіста. Сума, яку залишилося заплатити киянам, не розголошується, а сам трансфер оцінюється в 3-3,5 мільйона євро.

Фран Соль

Фран Соль

Футбол 24

Варто зазначити, що на сьогоднішній день виплати по багатьом трансферам розбиваються на кілька траншів, які виплачуються з певною періодичністю. Умови договору між сторонами нам не відомі.

У нинішньому сезоні Соль відіграв 370 хвилин за динамівців у чемпіонаті України, але не забив жодного гола.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" віддало свого гравця в оренду у донецький клуб.

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Тема
Трансфери
Особа
Фран Соль
Тег
ФК Динамо Київ
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