ЗМІ: "Динамо" повністю не розплатилося за трансфер легіонера

Київське "Динамо" ще не виплатило всю суму за трансфер Франа Соля, який поповнив склад столичного клубу в січні 2019 року.

За інформацією YouTube-каналу ТаТоТаке, колишній клуб іспанця голландський "Віллем II" все ще не отримав частину грошей за футболіста. Сума, яку залишилося заплатити киянам, не розголошується, а сам трансфер оцінюється в 3-3,5 мільйона євро.

Фран Соль Футбол 24

Варто зазначити, що на сьогоднішній день виплати по багатьом трансферам розбиваються на кілька траншів, які виплачуються з певною періодичністю. Умови договору між сторонами нам не відомі.

У нинішньому сезоні Соль відіграв 370 хвилин за динамівців у чемпіонаті України, але не забив жодного гола.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" віддало свого гравця в оренду у донецький клуб.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!