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3 січня • оновлено в 16:53
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ЗМІ: "Динамо" підписало гравця з Росії

1.1т
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Експівзахисник "Тамбова" Беніто перейшов у київське "Динамо" на правах вільного агента.

Як повідомляє Sport24, 21-річний нігерієць підписав контракт на 3,5 роки.

Беніто

Беніто

матч ТВ

Він став автором першого гола команди в російській Прем'єр-лізі (РПЛ), відзначившись у виїзному поєдинку першого туру проти "Зеніту".

У першій половині сезону на його рахунку 8 матчів і 1 забитий м'яч. Беніто також виступає за збірну Нігерії до 23 років, у складі якої він брав участь у Кубку африканських націй.

Варто зазначити, що футболіст розірвав контракт із "Тамбовом" наприкінці грудня по неназваній причині. Трансферна вартість нігерійця за даними Transfermarkt становить 250 тисяч євро.

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Тема
Трансфери
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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коршун федот
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