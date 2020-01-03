ЗМІ: "Динамо" підписало гравця з Росії

Експівзахисник "Тамбова" Беніто перейшов у київське "Динамо" на правах вільного агента.

Як повідомляє Sport24, 21-річний нігерієць підписав контракт на 3,5 роки.

Беніто матч ТВ

Він став автором першого гола команди в російській Прем'єр-лізі (РПЛ), відзначившись у виїзному поєдинку першого туру проти "Зеніту".

У першій половині сезону на його рахунку 8 матчів і 1 забитий м'яч. Беніто також виступає за збірну Нігерії до 23 років, у складі якої він брав участь у Кубку африканських націй.

Варто зазначити, що футболіст розірвав контракт із "Тамбовом" наприкінці грудня по неназваній причині. Трансферна вартість нігерійця за даними Transfermarkt становить 250 тисяч євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилися нові подробиці переходу бразильця Сідклея з київського "Динамо" в "Корінтіанс" на правах оренди.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!