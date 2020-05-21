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21 травня • оновлено в 17:08
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"Зловив джебом": ексголкіпер "Металіста" Сергій Погорілий згадав, як нокаутував офіціанта

2.2т
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Ексголкіпер харківського "Металіста" Сергій Погорілий розповів, як за часів виступів за київський "Арсенал" він нокаутував одного з офіціантів в місцевому закладі.

"2:2 зіграли з "Шахтарем" і пішли всією командою відзначати. Всі з дружинами, дівчатами, а я один був. Я вирішив поїхати, далі шукати пригод і запропонував розплатитися за рахунком карткою, оскільки готівки у мене не було, а розібратися з грошима хотів вже на базі. Хтось залишив на чай 200 гривень, а рахунок був на вісім з чимось тисяч. Мене заспокоїли, що ще додадуть офіціантові на чай. І тут він підходить, відкриває цю папочку, дивиться, що там двісті гривень, і жбурляє її в мене при всіх. А я сидів і якось зловив його джебом", – розповів Погорілий в інтерв'ю на YouTube-каналі "Do Best".

Сергій Погорілий

Сергій Погорілий

Телеканал Футбол

Відзначимо, що останній клубом в кар'єрі голкіпера стала грузинська "Самтредіа", за яку він недовго виступав у 2018 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі спливло відео 2016 року з нападником київського "Динамо" Артемом Бесєдіним, якого нокаутував один з його товаришів по чарці.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теги
ФК Арсенал Київ ФК Металіст
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