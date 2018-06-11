Зліт футболістів-сепаратистів: з'явилися несподівані дані про гравців

Серед гравців команди Karpatalja ("Прикарпаття"), яка брала участь в так званому чемпіонаті світу для команд "невизнаних країн, регіонів, меншин і територій", немає українців.

За словами прес-секретаря Закарпатської обласної державної адміністрації Ярослава Галаса, вони також не грають в українських кубках. Про це він розповів "Громадському радіо", передає "Українська правда".

"У цій команді є сім гравців - вихідців із Закарпаття. Кілька з них колись грали у футбольних клубах Закарпатської області, в тому числі у ФК "Говерла". Зараз жоден із них не є гравцем жодного закарпатського клубу. Усі вони - громадяни Угорщини", - підкреслив Галас.

Він також додав, що кілька гравців іноді відвідують Закарпаття, коли приїжджають до родичів.

"Як тільки хтось з них з’явиться в області, з ними одразу буде проведена бесіда співробітниками СБУ", - підкреслив він.

Галас також пояснив, що співробітники українських спецслужб проведуть бесіду з гравцями, зокрема, тому що на гербі команди присутній український прапор, що "категорично неприйнятно".

Крім цього, він підтвердив, що виступ команди в чемпіонаті організував діючий депутат Берегівської райради від Демократичної партії угорців України Тібор Феєш. З ним також спілкуватимуться правоохоронці.

За словами керівника прес-групи СБУ Закарпатської області Людмили Коршунової, силовики перевіряють інформацію про участь в ЧС серед невизнаних держав осіб, зареєстрованих в Закарпатській області.

"За попередньою інформацією кілька таких осіб брали участь в турнірі. Очікується повернення учасників для їх опитування щодо обставин участі в цьому заході", - підкреслила Коршунова.

Також, джерело розповіло, що кілька членів команди повинні були повернутися до України. Однак цього не сталося, тому що ситуація набула розголосу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше футболісти із Закарпаття полетіли до Лондона на так званий чемпіонат світу для команд "невизнаних країн, регіонів, меншин і територій".