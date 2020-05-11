Колишній футболіст "Шахтаря", який зараз виступає за польський "Лех", Богдан Бутко зізнався, що злий на Росію, оскільки через події на Донбасі не може жити в рідному Донецьку.

"Звичайно ж, злий на Росію. Завжди хотів жити в нормальному місті, в якому виріс. Він належав Україні. Хотів там рости, розвиватися, все робив для цього, були плани на майбутнє, купив квартиру. А вийшло так, що це не Україна. Люди будуть злі на всіх навколо, навіть не розуміючи ситуації", – сказав Бутко в інтерв'ю виданню Tribuna.

Богдан Бутко Футбол 24

Він розповів, що зараз у Донецьку живуть його батьки і батьки дружини. Вони відмовляються залишати місто, незважаючи на ситуацію, що склалася.

"Там живуть мої батьки і батьки дружини. Скільки б не пропонував виїхати, допомогти з житлом, вони не хочуть. Розумію їх – вони вже звикли до цього життя, не хочуть кидати будинок, тварин. Це ми здатні взяти і поїхати хоч у Китай або Австралію. У нас з'явилися телефони, інтернет, а у батьків не було такої можливості. Їм важко перебудуватися і виїхати", – додав він.

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