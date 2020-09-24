Знаменитий шведський нападник "Мілана" Златан Ібрагімович заразився коронавірусом, повідомляється на офіційному сайті італійської команди.

Гравець здав позитивний тест на COVID-19 напередодні матчу "червоно-чорних" у кваліфікації Ліги Європи проти норвезького "Буде-Глимта", запланованого на 24 вересня. 38-річний швед відправлений на самоізоляцію і тепер пропустить не тільки цю зустріч, але і, як мінімум, найближчий тур чемпіонату Італії.

Решта гравців і члени тренерського штабу "Мілана" також здали тест на коронавірус. У всіх він показав негативний результат. Про самопочуття Ібрагімовича не повідомляється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 грудня минулого року Ібрагімович повернувся в "Мілан", за який він виступав у 2010-2012 роках. Контракт підписаний до кінця сезону з опцією продовження ще на рік.