Зізнався: у секс-скандалі з Роналду стався сенсаційний поворот

Португальський нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду зізнався, що в 2010 році він відкупився від американської моделі Кетрін Майорги, яка звинуватила його в згвалтуванні.

Як повідомляє TMZ, португалець заплатив дівчині $ 375 тисяч. Хабар був даний Майорзі, щоб вона не обговорювала судовий процес у ЗМІ.

The Sun

Кетрін Майорга стверджує, що піддалася насильству з боку футболіста в 2009 році. За її словами, в 2010 році Роналду заплатив їй гроші в обмін на обіцянку тримати язик за зубами.

Проте, в 2018 році Майорга подала заяву на Роналду в поліцію, звинувативши його в інциденті 9-річної давнини.

Португальський форвард відкидає звинувачення в насильстві, але, що цікаво, його адвокати підтвердили інформацію про виплату 375 тисяч доларів Майорзі. Підкреслюється, що ці перерахування не означають, що португалець визнає провину. Він зробив це для того, щоб Майорга не обговорювала судовий процес у ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прокуратура США зробила заяву у справі про зґвалтування, в якому фігурує форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду.

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