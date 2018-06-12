УкрEngРус
Реєстрація
ЕкономікаШоу

Зірку збірної Бразилії довели до сліз перед ЧС-2018

1.7тЧитати новину російською

Зірка збірної Бразилії і французького ПСЖ Неймар розплакався в ефірі телешоу Caldeirão do Huck на бразильському каналі Globo TV.

Футболіст став героєм однієї з передач, під час якої побував в точній копії будинку, де він виріс.

Новини
Неймар оголосив про пошуки нових чемпіонів світу NEYMAR JR'S FIVE 2018

Особливу увагу команда передачі приділила деталям інтер'єру і розстановки предметів в кімнаті Неймара, де пройшло його дитинство. Увійшовши до неї, футболіст не зміг стримати емоцій.

Після в кімнату по черзі увійшли мама Надін і сестра Рафаелла, які допомагали відтворювати інтер'єр. Потім до сімейства приєднався батько - Неймар-старший, а слідом дівчина і близькі друзі футболіста.

Кадри з телешоу

Sports.ru

Кадри з телешоу

Sports.ru

Зйомки шоу проходили в Бразилії, коли Неймар відновлювався від травми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за Неймара знову можуть заплатити астрономічну суму.

Особа
Неймар
Місце
Бразилія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги