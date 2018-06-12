Зірку збірної Бразилії довели до сліз перед ЧС-2018

Зірка збірної Бразилії і французького ПСЖ Неймар розплакався в ефірі телешоу Caldeirão do Huck на бразильському каналі Globo TV.

Футболіст став героєм однієї з передач, під час якої побував в точній копії будинку, де він виріс.

Особливу увагу команда передачі приділила деталям інтер'єру і розстановки предметів в кімнаті Неймара, де пройшло його дитинство. Увійшовши до неї, футболіст не зміг стримати емоцій.

Після в кімнату по черзі увійшли мама Надін і сестра Рафаелла, які допомагали відтворювати інтер'єр. Потім до сімейства приєднався батько - Неймар-старший, а слідом дівчина і близькі друзі футболіста.

Кадри з телешоу Sports.ru

Кадри з телешоу Sports.ru

Зйомки шоу проходили в Бразилії, коли Неймар відновлювався від травми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за Неймара знову можуть заплатити астрономічну суму.