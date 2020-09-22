Зірку "Барселони" звинуватили в шахрайстві заради переходу в "Ювентус"

Зіркового футболіста "Барселони" Луїса Суареса звинуватили у шахрайстві на іспиті з італійської мови, після здачі якого гравець мав перейти у "Ювентус".

Як повідомляє видання The Sun, уругвайський нападник мав право подати заявку на отримання паспорта, оскільки у його дружини Софії Бальби є предки з Італії, але для початку йому потрібно було здати тест на знання мови. Суаресу вдалося це зробити, але пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що він знав усі відповіді і просто їх завчив. Поки невідомо, яке покарання чекає на футболіста, якщо його вина буде доведена.

Відзначимо, що раніше "Ювентус" відмовився від трансферу Суареса, оскільки не встиг би заявити гравця на сезон до того, як його паспорт був би готовий. Тепер головним претендентом на уругвайця є мадридський "Атлетіко".

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