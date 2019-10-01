Зірку "Атлетико" пограбували під час його приїзду в Москву на матч ЛЧ

В Іспанії невідомі пограбували будинок футболіста "Атлетико" (Мадрид) Томаса Парті. В цей час гравець перебував у Москві, де його команда готується до матчу Ліги чемпіонів з "Локомотивом".

Томас Парті

Інцидент трапився напередодні в Боадильї-дель-Монте, передмісті Мадрида. Зазначається, що під час злому в приміщенні перебувала домробітниця. Грабіжники їй погрожували і в результаті винесли гроші та інші цінності з будинку.

Варто додати, що раніше жертвами злодіїв в Іспанії стали відомі футболісти, серед яких Жорді Альба, Кевін-Прінс Боатенг, Альваро Мората, Габріел Пауліста, Лукас Васкес, Есекьєль Гарай, Хоакін, Іско, Рафаель Варан, Вільям Карвальо і Каземіро, а також головний тренер "Реала" Зінедін Зідан.

Нагадаємо: у вівторок, 1 жовтня, в групі D Ліги чемпіонів "Атлетико" (Мадрид) зіграє з "Локомотивом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії злочинець, якого затримала поліція, назвався "Андрієм Шевченком".

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