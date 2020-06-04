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4 червня • оновлено в 17:58
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Зіркового футболіста "Атлетіко" Дієго Косту засудили до шести місяців в'язниці

2.1т
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Зіркового форварда "Атлетіко" Дієго Косту засудили до шести місяців в'язниці за ухилення від сплати податків.

Як повідомляє видання talkSPORT, футболіст також повинен заплатити штраф у розмірі 543 тисяч євро після зізнання в тому, що він не доплатив державі понад мільйон євро податків після переходу з "Атлетіко" в "Челсі" у 2014 році.

Дієго Коста

Дієго Коста

Незважаючи на шестимісячний вирок, Дієго Коста не буде відбувати термін у в'язниці, а скористається пунктом іспанського законодавства, який дозволяє відбутися штрафом, якщо тривалість терміну ув'язнення не перевищує два роки і справа не пов'язана з насильницькими правопорушеннями. За це він заплатить державі ще 36,5 тисяч євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексчемпіона світу з боксу Фелікса Штурма засудили до трьох років в'язниці.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Диего Коста
Тег
Атлетіко Мадрид
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