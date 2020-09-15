Зірковий футболіст встановив рекорд Кубка Німеччини, забивши гол за три секунди

Зірковий футболіст дортмундської "Боруссії" Марко Ройс встановив рекорд Кубка Німеччини в матчі 1/32 фіналу турніру проти "Дуйсбурга".

Як повідомляється на офіційній сторінці змагання в Twitter, півзахисник відзначився голом лише через три секунди після виходу на заміну. Попередній рекорд належав нападнику Антоні Модесту, якому вдалося забити за "Хоффенхайм" через 12 секунд після появи на полі в 2014 році.

Марко Ройс побив рекорд, забивши гол через три секунди після виходу на заміну Twitter Кубка Німеччини з футболу

"Боруссія" у виїзному матчі розгромила "Дуйсбург" з рахунком 5:0 і вийшла до наступного раунду Кубка Німеччини. Відзначимо, що один з голів у поєдинку записав на свій рахунок англієць Джуд Беллінгем. Він став наймолодшим автором забитого м'яча у 110-річній історії команди у віці 17 років і 77 днів. Раніше це досягнення належало турку Нурі Шахіну, який вперше відзначився голом за "Боруссію" у 17 років і 82 дні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник "Гамбурга" Тоні Ляйстнер пробрався на трибуни і напав на вболівальника після матчу Кубка Німеччини проти дрезденського "Динамо".