Зірковий футболіст "Ліверпуля" врятував безхатька від хуліганів

Зірковий нападник "Ліверпуля" Мохаммед Салах заступився за бездомного, до якого причепилися вуличні хулігани на одній із заправок міста.

Як повідомляє видання The Sun, Девід Крейг, якому допоміг єгипетський футболіст, розповів, що Салах не тільки відігнав від нього місцеву шпану, а й подарував йому 100 фунтів стерлінгів.

"Мене ображали і запитували, чому я жебракую, чому не знайду собі роботу. Він почув, що мені говорили ці люди, повернувся до них і сказав: "У такій ситуації можете опинитися і ви через декілька років". Я зрозумів, що це не плід моєї уяви тільки тоді, коли Салах вручив мені 100 фунтів стерлінгів. Мохаммед – справжній герой в моїх очах. Я дуже хочу йому якось віддячити", – описав ситуацію Крейг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому турі англійської Прем'єр-ліги єгиптянин зробив дубль, але "Ліверпуль" розгромно програв поєдинок, пропустивши сім голів і повторивши піввіковий антирекорд клубу.