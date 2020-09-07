Зіркові одноклубники Зінченка заразилися коронавірусом

Два зіркових одноклубника українця Олександра Зінченка з "Манчестер Сіті" Емерік Ляпорт і Ріяд Марез здали позитивні тести на коронавірус.

"Обидва гравці перебувають на самоізоляції згідно з карантинними правилами англійської Прем'єр-ліги й уряду Великобританії. Хвороба у футболістів протікає в безсимптомній формі", – написано на офіційному сайті англійської команди.

Відзначимо, що в суботу, 12 вересня, "Манчестер Сіті" мав провести перший матч АПЛ 2020/21 проти "Астон Вілли", проте домашній поєдинок підопічних Пепа Гвардіоли був перенесений через участь команди у вирішальній стадії Ліги чемпіонів. Згідно з правилами англійської першості, пауза між закінченням минулого сезону і початком нового має становити не менше 30 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Чехія екстрено викликала 22 дебютантів на матч Ліги націй проти Шотландії через коронавірус у команді.

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