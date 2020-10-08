Зірки збірної Франції захопилися Шевченком після матчу з Україною

Зіркові нападники збірної Франції Кіліан Мбаппе й Олів'є Жиру сфотографувалися з головним тренером нашої команди Андрієм Шевченком і засипали його компліментами після товариського матчу.

Мбаппе, який є найдорожчим футболістом світу, опублікував у себе в Instagram знімок з українцем, підписавши його словами: "З великою повагою до справжньої легенди".

Жиру, який зробив дубль у ворота нашої збірної та перевершив досягнення великого Мішеля Платіні, зізнався, що Шевченко був одним з його ідолів у підлітковому віці.

"Шевченко був одним з моїх найулюбленіших гравців в підлітковому віці, а може і найулюбленішим. Я привітався з ним після матчу. Я попросив його підписати мою футболку, оскільки я є його великим фанатом. Для мене це багато значить", – розповів Жиру .

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна пропустила сім голів у товариському поєдинку проти Франції та зазнала найбільшої поразки в історії збірної. Після гри Шевченко і Дідьє Дешам поділилися своєю думкою про побачене.