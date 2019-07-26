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Зірки лондонського "Арсеналу" зазнали збройного нападу: відео

2.5т Читати матеріал російською

Захисник англійського "Арсеналу" Сеад Колашинаць врятував свого партнера по команді Месута Озіла від озброєних грабіжників, які напали на автомобіль німецького півзахисника клубу.

Відео інцинденту, що стався в Лондоні опублікував на своїй сторінці в Твіттер один зі свідків нападу.

На записі видно, як один з нападників намагається вдарити Озіла, що сидить на передньому сидінні, а інший вибігає з-за авто. Атаку обох порушників хоробро відбиває Сеад Колашинаць.

За інформацією The Sun, група невідомих на скутерах переслідувала автомобіль Озіла, після чого накинулася на футболістів, які перебували в машині.

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Прибула за викликом поліція заарештувала злочинців і з'ясувала, що вони хотіли пограбувати гравців.

Футболісти не постраждали і відбулися легким стресом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в іспанській столиці жертвами пограбування стали головний тренер "Реала" Зінедін Зідан і півзахисник клубу Іско.

"У той час як зловмисники пробралися в будинок, ні близьких, ні спортсменів вдома не було. В " Реалі " попросили не робити цю тему публічною, і пообіцяли посилити безпеку тренера і футболіста", - повідомляє El Chiringuito TV.

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Тема
Чемпіонат Англії
Місце
Англія Лондон
Тег
ФК Арсенал Лондон
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