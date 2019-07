Зірки лондонського "Арсеналу" зазнали збройного нападу: відео

Захисник англійського "Арсеналу" Сеад Колашинаць врятував свого партнера по команді Месута Озіла від озброєних грабіжників, які напали на автомобіль німецького півзахисника клубу.

Відео інцинденту, що стався в Лондоні опублікував на своїй сторінці в Твіттер один зі свідків нападу.

Mesut Ozil's car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw