Зірки лондонського "Арсеналу" зазнали збройного нападу: відео

Захисник англійського "Арсеналу" Сеад Колашинаць врятував свого партнера по команді Месута Озіла від озброєних грабіжників, які напали на автомобіль німецького півзахисника клубу.

Відео інцинденту, що стався в Лондоні опублікував на своїй сторінці в Твіттер один зі свідків нападу.

Mesut Ozil's car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw - James (@smhjaames) 25 липня 2019 р.

На записі видно, як один з нападників намагається вдарити Озіла, що сидить на передньому сидінні, а інший вибігає з-за авто. Атаку обох порушників хоробро відбиває Сеад Колашинаць.

За інформацією The Sun, група невідомих на скутерах переслідувала автомобіль Озіла, після чого накинулася на футболістів, які перебували в машині.

Прибула за викликом поліція заарештувала злочинців і з'ясувала, що вони хотіли пограбувати гравців.

Футболісти не постраждали і відбулися легким стресом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в іспанській столиці жертвами пограбування стали головний тренер "Реала" Зінедін Зідан і півзахисник клубу Іско.

"У той час як зловмисники пробралися в будинок, ні близьких, ні спортсменів вдома не було. В " Реалі " попросили не робити цю тему публічною, і пообіцяли посилити безпеку тренера і футболіста", - повідомляє El Chiringuito TV.

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