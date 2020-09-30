Зірка збірної України пропустить матчі проти Франції, Німеччини та Іспанії

Один із лідерів збірної України з футболу Олександр Зінченко не візьме участь у контрольному матчі національної команди проти Франції та поєдинках Ліги націй проти Німеччини та Іспанії.

Як повідомив шеф-продюсер телеканалів "Футбол" Іван Гресько на своїй сторінці у Facebook, такий висновок було зроблено після детального медичного обстеження, яке Зінченко пройшов у "Манчестер Сіті". Українець залишиться без футболу щонайменше на три тижні.

"Учора "Манчестер Сіті" провів детальне медичне обстеження, а також МРТ. З'ясувалося, що Олександр Зінченко щонайменше на три тижні залишається за межами футбольного поля. Травма привідного м'яза не дозволить гравцеві збірної України бути задіяним у жовтневій сесії головної команди країни. Проти Франції, Німеччини та Іспанії без Зіни", – написав Гресько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 жовтня збірна України зіграє товариський матч із Францією в Парижі, а 10 і 13 жовтня проведе домашні поєдинки Ліги націй проти Німеччини та Іспанії.