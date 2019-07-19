Зірка "Ювентуса" відмовив Фонсеці

Нападаючий туринського "Ювентуса" Гонсало Ігуаїн незважаючи на привабливі фінансові умови, рішуче відмовився від переходу в "Рому", яку нещодавно очолив Паулу Фонсека.

Колишній наставник донецького "Шахтаря" особисто намагався переконати аргентинського футболіста змінити клуб, але форвард знову відповів відмовою і заявив, що не хоче залишати Турін, незважаючи на капітанську пов'язку, яку йому пообіцяли в Римі.

Гонсало Ігуаїн хоче грати в "Ювентусі"

Минулий сезон Ігуаїн почав в оренді в "Мілані" і завершив в англійському "Челсі"

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Роми" Паулу Фонсека посварився зі своїм першим помічником Тіагу Леалом прямо на футбольному полі перед початком тренувального заняття.

Тренування було закритимм для відвідування преси, однак на занятті були присутні журналісти клубного телеканалу "Роми", які і стали свідками конфлікту.

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