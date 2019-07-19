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Зірка "Ювентуса" відмовив Фонсеці

1.8т Читати матеріал російською

Нападаючий туринського "Ювентуса" Гонсало Ігуаїн незважаючи на привабливі фінансові умови, рішуче відмовився від переходу в "Рому", яку нещодавно очолив Паулу Фонсека.

Колишній наставник донецького "Шахтаря" особисто намагався переконати аргентинського футболіста змінити клуб, але форвард знову відповів відмовою і заявив, що не хоче залишати Турін, незважаючи на капітанську пов'язку, яку йому пообіцяли в Римі.

Гонсало Ігуаїн хоче грати в "Ювентусі"

Гонсало Ігуаїн хоче грати в "Ювентусі"

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Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Роми" Паулу Фонсека посварився зі своїм першим помічником Тіагу Леалом прямо на футбольному полі перед початком тренувального заняття.

Тренування було закритимм для відвідування преси, однак на занятті були присутні журналісти клубного телеканалу "Роми", які і стали свідками конфлікту.

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Тема
Чемпіонат Італії
Особи
Гонсало Ігуаїн Паулу Фонсека
Теги
ФК Рома ФК Ювентус ФК Мілан ФК Челсі
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