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11 червня • оновлено в 17:29
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Зірка "Тоттенхема" Деле Аллі пропустить матч проти "Манчестер Юнайтед" через жарт про коронавірус

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Зіркового футболіста "Тоттенхема" Деле Аллі дискваліфікували на один матч через пост у соціальній мережі, в якому він пожартував на тему коронавірусу.

Як повідомляє інформагентство BBC, в лютому англієць опублікував у себе в Snapchat відео з аеропорту, на якому він сидить в масці в залі очікування. У якийсь момент Аллі направив камеру на людину азіатської зовнішності, а потім на пляшку з антисептиком. Ще до вильоту він зрозумів, що його дії можуть викликати невдоволення в мережі, тому видалив ролик, проте один з його друзів зберіг відео і продав через особистий аккаунт.

справі Аллі

справі Аллі

Дії Аллі не були розцінені як расизм, але дискваліфікацію на один матч і штраф у розмірі 55 тисяч євро він отримав.

Відзначимо, що півзахисник "Тоттенхема" пропустить вкрай важливий поєдинок своєї команди в англійській Прем'єр-лізі проти "Манчестер Юнайтед", який має відбутися 19 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіона світу за версіями WBA Super і IBF в першій напівсередній вазі Джоша Тейлора і його тренера Бена Девісона зняли з літака через жарт про коронавірус.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
Чемпіонат Англії Коронавірус
Теги
Тоттенхем Хотспур ФК Манчестер Юнайтед
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