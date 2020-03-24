Зірка "Шахтаря" в захваті від українців під час карантину

Один із лідерів донецького "Шахтаря" бразилець Тайсон заявив, що громадяни України з великою повагою ставляться до правил карантину, введеного для боротьби з поширенням коронавірусу.

"Тут люди показують дуже шанобливе ставлення. На вулицях нікого не видно. Я виходжу в магазин раз на тиждень, і мені доводиться стояти в черзі. Коли я виглядаю з вікна своєї квартири, я нікого не бачу. Таке відчуття, що я дивлюся фільм з Віллом Смітом під назвою "Я – легенда"", – сказав Тайсон в інтерв'ю виданню Revista Colorado.

Тайсон

Відзначимо, що в нинішньому сезоні бразилець провів за "гірників" 17 матчів в українській Прем'єр-лізі, зумівши відзначитися дев'ятьма голами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 24 березня, в Україні зафіксовано 84 випадки зараження коронавірусом.

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