Головна Новини
24 березня • оновлено в 12:33
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Зірка "Шахтаря" в захваті від українців під час карантину

2.4т
Читати матеріал російською

Один із лідерів донецького "Шахтаря" бразилець Тайсон заявив, що громадяни України з великою повагою ставляться до правил карантину, введеного для боротьби з поширенням коронавірусу.

"Тут люди показують дуже шанобливе ставлення. На вулицях нікого не видно. Я виходжу в магазин раз на тиждень, і мені доводиться стояти в черзі. Коли я виглядаю з вікна своєї квартири, я нікого не бачу. Таке відчуття, що я дивлюся фільм з Віллом Смітом під назвою "Я – легенда"", – сказав Тайсон в інтерв'ю виданню Revista Colorado.

Тайсон

Тайсон

Відзначимо, що в нинішньому сезоні бразилець провів за "гірників" 17 матчів в українській Прем'єр-лізі, зумівши відзначитися дев'ятьма голами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 24 березня, в Україні зафіксовано 84 випадки зараження коронавірусом.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Особа
Тайсон
Теги
карантин ФК Шахтар
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Livesey David
Livesey David
Отвезите этого негра в Санжары, пусть там глаза протрёт.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Спорт Футбол
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
NaVi
VS
fnatic
Победа fnatic
1.95 Сделать ставку
Шевченко будет тренером сборной Украины на Евро-2021
1.15 Сделать ставку
Финальная серия плей-офф НБА сезона 2019/20 будет завершена до 1 сентября 2020 года
3.50 Сделать ставку
Турниры серии ATP или WTA возобновятся до 7 июня 2020 года
4.55 Сделать ставку
Заря будет представлять Украину в квалификации ЛЧ сезона 2020/21
2.50 Сделать ставку
Игрок из Favbet Лиги сдаст положительный тест на COVID-19 до 1 мая 2020
1.60 Сделать ставку
BIG
VS
forZe
Победа forZe
2,05 Сделать ставку
CR4ZY
VS
Evil Genuises
CR4ZY первыми прожмут глиф
1.60 Сделать ставку
NaVi
VS
HellRaisers
Победа NaVi на первой карте
1.55 Сделать ставку
NiP
VS
ENCE
Победа NiP с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку