Зірка "Реала" отримав космічну пропозицію з Китаю

Валлійський півзахисник "Реала" Гарет Бейл отримав неймовірну пропозицію від китайського клубу, яка дозволила б йому заробляти вдвічі більше, ніж в Мадриді.

Нинішня зарплата Бейла в "Королівському клубі" становить 15 млн євро в рік, тоді як в Піднебесній йому були готові платити 30 млн (або ж - 1,3 млн євро на тиждень). Стільки ж заробляє Кріштіану Роналду в "Ювентусі".

Гарет Бейл

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За інформацією El Chiringuito, перешкодою до гучного переходу виявилося керівництво самого "Реала". Хоча "вершкові" і прагнуть позбутися травматичного виконавця, президент клубу Флорентіно Перес виявився незадоволений пропозицією китайців, які хотіли підписати гравця в якості вільного агента, а "Королівський клуб" не має наміру відпускати футболіста безкоштовно.

Тим часом "Реал" цього літа вже витратив близько 250 млн євро на суттєве оновлення команди, підписавши Едера Мілітао, Луку Йовіча, Едена Азара і Ферлана Менді.

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