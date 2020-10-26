Зірка "Манчестер Юнайтед" пішов зі збірної Франції після слів Макрона – ЗМІ

Зірка англійського "Манчестер Юнайтед" Поль Погба вирішив припинити виступи за збірну Франції.

Причиною такого несподіваного рішення 27-річного півзахисника стали слова президента країни Еммануеля Макрона про ісламістський тероризм, пише The Sun. За даними видання, Погба назвав образливим для себе і всіх мусульман заяву французького лідера.

"Єдність і твердість – єдині відповіді на жахливість ісламістського тероризму", – заявив Макрон. Саме ці слова нібито розлютили футболіста і змусили його припинити виступи за національну збірну.

При цьому ані Французька футбольна асоціація, ані представники гравця ніяк не коментують дану ситуацію.

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