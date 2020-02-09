Шовковський може стати міністром спорту: Гончарук зробив заяву

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук підтвердив, що легендарний воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський може очолити спортивний напрямок в уряді.

Відповідаючи на питання журналістки "Фактів тижня", чому вибір припав на футбольну зірку, а не менеджера, Гончарук заявив, що ця ідея поки серйозно не обговорювалася.

Олександр Шовковський ФК "Динамо" Київ

"Взагалі дуже цікаво, як поширюються чутки. Ідея подумати про Олександра, як про члена уряду, виникла у мене. Але серйозно і відверто ми її не обговорювали. Теоретично спорт може бути виведений в окреме відомство. Але треба розуміти, що створення міністерства – це купа бюрократичних формальностей, тому що у нас на фінішній прямій знаходиться підготовка до Олімпіади. І ми дивимося на те, щоб будь-яке рішення не завадило цій підготовці", – сказав прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Шовковський отримав нову посаду, ставши експертом однієї з букмекерських контор.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!