Головна Новини
10 лютого • оновлено в 08:02
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Шовковський може стати міністром спорту: Гончарук зробив заяву

5.1т
Читати матеріал російською

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук підтвердив, що легендарний воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський може очолити спортивний напрямок в уряді.

Відповідаючи на питання журналістки "Фактів тижня", чому вибір припав на футбольну зірку, а не менеджера, Гончарук заявив, що ця ідея поки серйозно не обговорювалася.

Олександр Шовковський

Олександр Шовковський

ФК "Динамо" Київ

Новини
"Повинні перейнятися": легенда "Динамо" висловився про Зеленського

"Взагалі дуже цікаво, як поширюються чутки. Ідея подумати про Олександра, як про члена уряду, виникла у мене. Але серйозно і відверто ми її не обговорювали. Теоретично спорт може бути виведений в окреме відомство. Але треба розуміти, що створення міністерства – це купа бюрократичних формальностей, тому що у нас на фінішній прямій знаходиться підготовка до Олімпіади. І ми дивимося на те, щоб будь-яке рішення не завадило цій підготовці", – сказав прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Шовковський отримав нову посаду, ставши експертом однієї з букмекерських контор.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Олександр Шовковський Олексій Гончарук
Теги
ФК Динамо Київ Кабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
21
19
Смішно
3
Цікаво
5
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги