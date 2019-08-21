"Зіпсована країна": іспанський футболіст різко висловився про Україну

Іспанський півзахисник Сіто Рієра, який раніше виступав в Одесі за "Чорноморець", згадав про український період кар'єри, а також несхвально відгукнувся про нашу країну в інтерв'ю іспанським ЗМІ.

"Я до сих пір пам'ятаю свої виступи в Україні. З "Чорноморцем" ми вибили ПСВ з Ліги Європи, і нам довелося зіграти з "Ліоном" у плей-офф. Ми перебували в центрі подій, коли конфлікт Росії та України загострився. Тоді я і зібрав речі і переїхав до Туреччини", - згадує Рієра.

сито Рієра

На думку іспанського футболіста, в Україні є лише два міста з прийнятним рівнем життя. Одним з них він назвав Одесу.

"Одеса нагадує мені Ібіцу, а взагалі, Україна - зіпсована країна. Є тільки два міста, де можна нормально жити", - заявив Рієра.

Варто відзначити, що після одеського "Чорноморця" Рієра виступав за "Кайрат" (Казахстан) і польський "Шльонськ". Зараз він грає на Кіпрі, за місцевий "Еносіс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, датський легіонер київського "Динамо" Міккель Дуелунд розповів, що комфортно відчуває себе в Україні, а також поділився емоціями від поїздки до Чорнобиля.

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