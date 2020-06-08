Зінченку готують зміни в "Манчестер Сіті"

Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола розглядає можливість змінити позицію на полі для українського легіонера Олександра Зінченка.

Іспанський фахівець зацікавлений у трансфері лівого захисника "Лестера" Бена Чілвелла, повідомляє The Telegraph. Для цього Гвардіола готовий звільнити Зінченка від гри в обороні і перевести українського футболіста в центр поля, де він виступає в національній команді.

Олександр Зінченко

При цьому французький захисник "Сіті" Бенджамін Менді не входить до планів іспанського тренера через схильність до травм. Головним конкурентом "городян" в суперечці за Чілвелла називається лондонський "Челсі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, один з футбольних агентів розповів про те, що Олександр Зінченко міг отримати російський паспорт під час виступів за "Уфу".