Зінченко зіграє проти "Шахтаря" в ЛЧ

Після того, як стало відомо, що захисник "Манчестер Сіті" Бенжамен Менді не зможе зіграти у матчі Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря", різко зросли шанси потрапити до стартового складу в українця Олександра Зінченка .

Ці припущення підтвердив і головний тренер "містян" Пеп Гвардіола, заявивши офіційному сайту клубу наступне:

"Дивно, але у мене в команді є проблеми з травмами захисників. Цілком ймовірно, що завтра на одній з позицій мені доведеться використовувати Делфа або Зінченка. Подивимося".

Сам Олександр Зінченко перед вильотом до Донецька був у чудовому настрої і сказав, що летить до найкращої країни у світі.

Офіційна делегація та команда англійців вже прибули до Харкова, де 23 жовтня відбудеться матч групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря".

Нагадаємо, що OBOZREVATEL вестиме онлайн-трансляцію гри, яка розпочнеться о 22.00.