Зінченко зацікавив двох італійських грандів – ЗМІ

Лідер збірної України з футболу Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

Гравець "Манчестер Сіті" зацікавив найсильніший клуб країни "Ювентус" і "Наполі", який давно мріє отримати українця до свого складу, повідомляє Calciomercato з посиланням на Daily Express.

Наш співвітчизник в нинішньому сезоні отримує мінімальну кількість ігрового часу, провівши п'ять матчів – один в національній першості та чотири в Лізі чемпіонів.

Крім італійських грандів у послугах Зінченко зацікавлений "Вулверхемптон". "Вовки" готові заплатити за 24-річного півзахисника 16 мільйонів фунтів (17,5 млн євро). При цьому тренер "Сіті" Хосеп Гвардіола поки не визначився з майбутнім Олександра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські ЗМІ повідомили про інтерес до Зінченка з боку клубів Прем'єр-ліги, на який категорично відповів агент футболіста.