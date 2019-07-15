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Зінченку з "Манчестер Сіті" влаштували підставу: що трапилося

9.3т Читати матеріал російською

Команда українця Олександра Зінченка "Манчестер Сіті" вже дві доби заблокована у себе вдома, а поїздка підопічних Гвардіоли на передсезонний турнір у Китай опинилася на межі зриву.

Олександр Зінченко (крайній зліва) з партнерами

Олександр Зінченко (крайній зліва) з партнерами

ФК "Манчестер Сіті"

"Городяни" повинні були відправитися в Китай для участі в передсезонному турнірі Premier League Asia Trophy. Однак через непередбачувану адміністративну помилку чартерний рейс був відкладений на добу.

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Як повідомляє Manchester Evening News, напередодні авіакомпанія Thomas Cook, яка організовує чартер, знову допустила помилку, не зумівши забронювати місце в повітряному просторі. "Манчестер Сіті" сподівається полетіти на турнір 15 липня, щоб у середу зіграти проти "Вест Хема".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Манчестер Сіті" влаштував "підставу" для Олександра Зінченка.

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Місце
Англія Лондон
Тег
ФК Манчестер Сіті
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Bonneau Margaret
Bonneau Margaret
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