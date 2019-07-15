Зінченку з "Манчестер Сіті" влаштували підставу: що трапилося

Команда українця Олександра Зінченка "Манчестер Сіті" вже дві доби заблокована у себе вдома, а поїздка підопічних Гвардіоли на передсезонний турнір у Китай опинилася на межі зриву.

Олександр Зінченко (крайній зліва) з партнерами ФК "Манчестер Сіті"

"Городяни" повинні були відправитися в Китай для участі в передсезонному турнірі Premier League Asia Trophy. Однак через непередбачувану адміністративну помилку чартерний рейс був відкладений на добу.

Як повідомляє Manchester Evening News, напередодні авіакомпанія Thomas Cook, яка організовує чартер, знову допустила помилку, не зумівши забронювати місце в повітряному просторі. "Манчестер Сіті" сподівається полетіти на турнір 15 липня, щоб у середу зіграти проти "Вест Хема".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Манчестер Сіті" влаштував "підставу" для Олександра Зінченка.

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