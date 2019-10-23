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23 жовтня • оновлено в 13:17
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Зінченко втратив місце в основі "Ман Сіті": стала відома причина

3.4т Читати матеріал російською

Стала відома причина відсутності українця Олександра Зінченка в останніх матчах англійського "Манчестер Сіті".

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко

mancity.com

Як повідомляє офіційний сайт "Ман Сіті", причиною пропуску цих ігор стала травма коліна футболіста.

"Про ступінь серйозності пошкодження Зінченка буде відомо в найближчі дні після обстеження. Всі в "Ман Сіті" бажають Алексу якнайшвидшого відновлення", - йдеться в заяві клубу.

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Півзахисник збірної України пропустив матчі свого клубу в чемпіонаті Англії проти "Крістал Пелас" (2:0) і в Лізі чемпіонів проти "Аталанти" (5:1).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зінченко зробив пропозицію руки і серця відомій телеведучій, на яке вона дала відповідь.

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Особа
Олександр Зінченко
Місце
Англія Манчестер
Тег
ФК Манчестер Сіті
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