Зінченко втратив місце в основі "Ман Сіті": стала відома причина

Стала відома причина відсутності українця Олександра Зінченка в останніх матчах англійського "Манчестер Сіті".
Олександр Зінченко
mancity.com
Як повідомляє офіційний сайт "Ман Сіті", причиною пропуску цих ігор стала травма коліна футболіста.
"Про ступінь серйозності пошкодження Зінченка буде відомо в найближчі дні після обстеження. Всі в "Ман Сіті" бажають Алексу якнайшвидшого відновлення", - йдеться в заяві клубу.
Півзахисник збірної України пропустив матчі свого клубу в чемпіонаті Англії проти "Крістал Пелас" (2:0) і в Лізі чемпіонів проти "Аталанти" (5:1).
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зінченко зробив пропозицію руки і серця відомій телеведучій, на яке вона дала відповідь.
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