Зінченко встановив унікальне досягнення в збірній України

Півзахисник Олександр Зінченко єдиний футболіст в нинішній збірній України, який забив більше голів за національну команду, ніж за клубну кар'єру.

Серед всіх футболістів, які потрапили в основний і резервний списки збірної на жовтневі матчі, тільки Зінченко може похвалитися такою рідкісною статистикою.

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За клубну кар'єру Олександр відзначився трьома голами: у "Уфі" (2 м'ячі), ПСВ (0) і "МанСіті" (1).

За 29 матчів за збірну Зінченко забив чотири рази. Два м'ячі припали на спаринг проти Румунії (4:3) в 2016-м і виїзний поєдинок Ліги націй з Чехією (2:1), коли легіонер вирвав для українців перемогу. пише zbirna.com.

Ще два були забиті в цьому році. У матчі відбору на Євро-2020 проти Литви (3:0) він відгукнувся на передачу Марлоса і відкрив рахунок. Потім в "товарняку" проти Нігерії (2:2) наш англієць допоміг збірній почати камбек, коли здорово розібрався в чужій штрафній.

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