Зінченко встановив рекорд в АПЛ

Максим Іншаков Футбол 22:35, 26.07.2020 Оновлено: 22:35, 26.07.2020

Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко встановив особистий рекорд по зіграним хвилинах в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ).

З урахуванням того що українець не зіграв в заключному турі АПЛ проти "Норвіча" (5:0), за весь сезон він провів 1 272 хвилини в 19 матчах (13 – зі старту).

Це рекордний показник по ігровому часу гравця збірної України з моменту трансферу в "Манчестер Сіті" (533 хвилини в сезоні 17/18 і 1153 в сезоні 18/19).

14 поєдинків елітної першості Англії Зінченку довелося пропустити через травму коліна, яку він отримав в жовтні минулого року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні 2019 року Зінченко повторив історичний рекорд чемпіонату Англії за тривалістю переможних матчів.

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