Зінченко встановив рекорд серед футболістів і показав фокус - опубліковано відео

Захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко став найпопулярнішим українським футболістом, встановивши рекорд за кількістю підписників у Instagram, і віддячив фанатам фокусом.

Чемпіон Англії у складі "МанСіті" першим серед наших гравців досяг позначки в 1 мільйон шанувальників, більше ніж в два рази обійшовши найближчого переслідувача – Євгена Коноплянку, на рахунку якого 428 тисяч підписників. На третьому місці опинився вінгер "Вест Хема" Андрій Ярмоленко, за життям якого пильно стежать 275 тисяч осіб.

Олександр Зінченко SportArena.com

Варто відзначити, що найпопулярнішим спортсменом України залишається боксер Василь Ломаченко з 1,7 мільйона підписників, на другій позиції йде Олександр Зінченко, а на третій Олександр Усик – 897 тисяч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст "МанСіті" не зумів впоратися з однією з вправ на тренуванні, за що був покараний коридором ганьби.

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